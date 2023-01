Coluna: A consolidação da Cidade Educadora, com foco na infância!

O crescimento populacional, fruto do desenvolvimento visto no município de Araucária nos últimos anos, trouxe consigo a necessidade de ampliação do atendimento nas mais diversas esferas do serviço público.

A educação, com certeza, é uma das pastas com maiores investimentos nesses últimos tempos com o Prefeito Hissam Hussein Dehaini (2017/2020 e 2021/2024), o qual ousamos intitular: Prefeito da Educação, por uma Cidade Educadora, com foco na primeira infância!

Além das melhorias em todos os bairros, com grandes canteiros de obras na área educacional, outras pautas históricas estão sendo administradas como: ampliação do quadro de funcionários – professor pedagogo em todos os Cmeis, alteração de nomenclatura de Educador Infantil II para Professores da Educação Infantil, implantação dos 33% de hora-atividade para os professores de docência I e II, aquisição de parques infantis, brinquedos e livros de literatura, contratação de inspetores para todas as unidades educacionais, instalação de toldos, cortinas, chamamento via concurso público de assistente social e psicólogo para equipe multiprofissional, criação do canal ConectAr, produção do material Estruturado EstudAr (que inclusive já ganhou o prêmio Gestor Público do Paraná – PGP), formação continuada, mediações com equipes de ensino in loco, professores auxiliares, licitação das avaliações psicoeducacionais, passe livre estudantil, atendimento virtual para matrícula, rematrícula, transferência e central de vagas para Educação Infantil, entre tantos outros avanços!

Mesmo com grandes obras acontecendo, são realizados atendimentos diários a fim de executar serviços cotidianos nas unidades, como pequenas reformas, pinturas, trocas de equipamentos quebrados, lâmpadas, entre outros serviços que ficavam parados por longo período.

Todas as secretarias, alinhadas ao longo dos anos da Gestão do Prefeito Hissam Hussein Dehaini (2017/2020) e (2021/2024), vêm buscando melhorias para a comunidade escolar, principalmente para as crianças e estudantes da Rede Municipal de Ensino, por meio de reformas, ampliação, revitalização e construção de novos prédios.

Todo esse investimento pode ser visto pela sociedade araucariense no centro e bairros da cidade, sim, nos bairros da cidade! São várias secretarias envolvidas para que os novos projetos saiam do papel e se tornem realidade!

Dentro dos projetos cujas obras já foram iniciadas na gestão 2021/2024 estão: Cmei Professora Alice Montrezol (Industrial), EM Professora Eglé Cordeiro Machado Pinto, EM Deputado João Leopoldo Jacomel, Cmei Professora Maria de Lourdes (Iguatemi), EM Ayrton Senna da Silva (ampliação e reforma do prédio existente), EM Professora Nadir Nepomuceno Alves Pinto, Cmei Plínio, Verônica Panek Hass, Cmei Vila Angélica e Vitório (única unidade), EM Escola Alderico. Projetos que serão iniciados em 2023: EM do Campo João Sperandio (construção nova), EM Ibraim Antonio Mansur (construção nova), Escola Marcelino Luiz de Andrade (construção nova), Cmei Maranhão (construção nova), Cmei Maria Arlete B. Vaz – Guajuvira (construção nova), EM Irmã Elizabeth Werka (construção nova), EM Castelo Branco (construção nova), Escola Professora Elvira de França Buschmann (demolição do bloco de madeira e reforma geral), Escola Professora Silda Sally Wille Ehlke (reforma e construção da quadra coberta).

É imprescindível que ocorram reformas, ampliações e construção de novos prédios, a fim de atender as demandas por vagas nos Cmeis, escolas e Cmaees de Araucária, e a administração não está medindo esforços para estimular a efetivação das obras pretendidas.

A educação é essencial e ao longo da história de Araucária foi sendo tratada à parte da estrutura administrativa; nas duas últimas gestões do Prefeito Hissam o que observamos é o envolvimento e a atitude de todos os secretários, da Câmara de vereadores em prol de uma cidade educadora com foco na infância, ou seja, todas as secretarias, sem exceção, estão com esse mesmo objetivo na transformação da sociedade pela educação.

Enquanto Secretária de Educação, lanço o desafio para os nossos municípios do país… algum outro município construiu tanto na educação em 6 anos? Afinal, poderíamos parar por aqui, pois a gestão já fez muito e todos podem observar nos diversos bairros… são 28 importantes ações de obras na primeira gestão, e nesse mandato estamos afirmando que serão mais 21 grandes melhorias, totalizando 46 interferências estruturais para os nossos pequenos araucarienses, além de unidades que estão sendo revitalizadas com a nossa equipe de Infraestrutura da Smed, em parceria com a comunidade, sendo que já foram concluídas: EM General Celso, Cmei Manoel Bandeira, Cmaee Joelma, e em fase de conclusão a EM Arnaldo Maia, ou seja, uma herança bendita, para uma infância digna, dinheiro do povo para o povo.

Secretaria de Educação