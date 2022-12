A Coudelaria Tindiquera

Um dos mais bonitos e seguros lugares que já existiu em Araucária foi sem dúvida a Coudelaria de Tindiquera, principalmente quando aqui o Batalhão de Cavalaria do Exército mantinha um Pelotão do Exército.







No interior do espaço havia, além dos Cavalos Bretões, uma vasta e bem conservada área verde, campos bem tratados, bosques bem cuidados, casas dos oficiais e também salão de festas e cinema, onde era permitido aos civis a frequência, assim como havia também acesso a piscina e campo de futebol, as crianças da região frequentavam uma das melhores escolas primárias da cidade: a Escola Capitão Aristóteles Moreira

Essa Escola ficava localizada no interior da Coudelaria de Tindiquera, além de ser uma das melhores escolas que teve em seu histórico a “criação de horta escolar” para auxílio na merenda fato esse criado pelo próprio Capitão Aristóteles Moreira e que passou a fazer parte dos atendimento às crianças em idade escolar no Brasil, uma das divulgadoras deste trabalho exemplar foi a Professora Maria Marta Saliba Oliveira que durante alguns anos lecionou e dirigiu este estabelecimento de ensino. O lugar onde a Escola Capitão Aristóteles Moreira era um dos mais perfeitos e seguros lugares para crianças em idade escolar. Localizada em um lugar alto, contava com algumas salas de aula, e por ser de atendimento ao Primário, era ideal para que as crianças aprendessem com a própria natureza. Ao seu alcance havia campo, parque infantil, espaço e ar puro, a escola podia contar com leite na merenda das crianças pois havia na Coudelaria uma criação de Vacas Leiteiras. Pode se dizer que em matéria de espaço, conforto, natureza e segurança a Coudelaria de Tindiquera apresentava todos esses quesitos.

Nesta imagem vemos a Escola Capitão Aristóteles Moreira na Coudelaria de Tindiquera e seus alunos que devem estar na hora do recreio, aproveitando o espaço que havia para sua diversão. Embora o ano não tenha sido citado, a foto refere-se à Década de de 70, e essa foi a última década que esse lugar pode ser frequentado por estudantes e a Coudelaria teve o Batalhão de Cavalaria do Exército em suas dependências

Com a inauguração da Refinaria da Petrobras em 1977 e em sequência a instalação da Ultrafértil, a Coudelaria foi transformada pela Ultrafértil em Clube de Campo para seus funcionários. Todas as alas onde havia os cavalos, a leiteria, casas de oficiais, clube, cinema, escola foram todos desativados e levados para outras cidades, a Escola Capitão Aristóteles Moreira passou para outra construção dentro do Bairro São Sebastião, infelizmente não tão bonita como essa instalação.

Até pouco tempo atrás, este lugar estava preservado e podia contar também com o Grupo de Escoteiros Gralha Azul para manter sua história. Infelizmente, a Ultrafértil retirou os escoteiros e deixou de dar a atenção que o lugar merece, que está praticamente abandonado e vandalizado, precisando urgente de atenção por parte das autoridades, pois nada justifica o abandono de um patrimônio histórico como a Coudelaria de Tindiquera.

Texto de: Terezinha Poly.