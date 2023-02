A escola como espaço seguro

Há algumas edições do jornal temos apresentado por meio dos textos o trabalho da/do assistente social na educação.

Esses textos informativos têm por objetivo aproximar comunidade e escola conhecendo o papel do assistente social nas unidades educacionais, os contextos em que este profissional atua e quais são suas atribuições e competências. Por meio dessas informações, é possível uma maior participação da comunidade no processo educacional, o que contribui para tornar as unidades um espaço de desenvolvimento ainda mais seguro e democrático.

A escola, o CMEI e o CMAEE também é um espaço onde bebês, crianças e estudantes devem se sentir seguros e protegidos. A segurança a que nos referimos aqui diz respeito ao espaço físico, pedagógico, social e psicológico propício para um desenvolvimento saudável.

A/o assistente social é um agente importante na promoção das unidades educacionais (escola, Cmei, Cmaees) como ambiente seguro para desenvolvimento do estudante e democrático com a participação da família e da comunidade, uma vez que atua na defesa dos direitos, sobretudo nesse contexto, de uma educação de qualidade.

Um dos objetivos da atuação do assistente social nas unidades é promover a orientação aos pais, responsáveis, diretoras/es e professoras/es e demais trabalhadoras/es que atuam na educação, para que possam contribuir no desenvolvimento dos estudantes, reafirmando a importância da escola e da família nesse processo de formação de indivíduos, na defesa de uma educação de qualidade e inclusiva, capaz de acolher às diversidades e fortalecer o diálogo entre toda a comunidade escolar.

É nesse contexto que o respeito às diversidades e a autonomia também são construídos, para tal, o assistente social tem como objetivo garantir que nesse espaço (escola, Cmei e Cmaes), todas as ideias sejam ouvidas e debatidas em grupo, contribuindo na desconstrução de preconceitos e respeitando a história de vida, contexto familiar e particularidade de cada criança/estudante, de acordo com os princípios éticos da profissão.

A escola, enquanto um espaço democrático e seguro para os bebês, crianças e estudantes, deve também promover a participação da família e de toda a comunidade, tornando esse espaço ainda mais importante no desenvolvimento do estudante como ser social e sujeito de direitos.

Dessa forma, te convidamos para no ano de 2023 estar mais próximo da escola. Com a sua participação, família e escola se fortalecem. Seja participativo!

Luciene dos Santos Silva: Assistente Social — SMED, Araucária-PR.

Thais Caroline Rodrigues Penas: Assistente Social — SMED, Araucária-PR.

Foto: Divulgação.