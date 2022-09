A igreja da Matriz

A primeira construção da Igreja Matriz Nossa Senhora dos Remédios na Praça Dr. Vicente Machado, era menor que hoje conhecemos. No seu interior as duas filas de bancos durante décadas foram suficientes para receber os fiéis durante o Ofício das Missas. A construção simples tinha em seu interior belas obras de arte que compunham o altar. A missa em tempos passados era realizada em latim, hoje considerada língua morta não é mais utilizada e as orações são feitas em português. No altar mor o padre conduzia a missa de costas para os fiéis, assim todos ficavam de frente para o altar, o sermão era feito em português e para esse momento o sacerdote ocupava o púlpito que podemos ver à direita onde há uma pequena escada. Devido as dimensões da igreja todos os santos que encontram-se atualmente separados em pequenos altares faziam parte dos nichos. Nesta foto vemos a esquerda a imagem do Sagrado Coração de Jesus dentro de um dos nichos feito em madeira em forma de uma pequena capela, à sua frente e dos lados vasos com flores, na época eram todas naturais e trocadas diariamente.

Na lateral esquerda do altar as imagens de São Cristóvão, Santo Isidoro, à direita a imagem de Nossa Senhora das Graças ficava em frente ao púlpito, o Altar Mór era ladeado por pequenas esculturas de capelas com anjos em seu interior. O próprio altar consagrava as imagens de Nossa Senhora de Czestochowa e Nossa Senhora dos Remédios. Todos os pequenos altares tinham vasos de flores naturais. Diante do altar uma pequena cerca, esculpida em madeira e envernizadas separavam os fiéis do altar, ali nos degraus as pessoas se ajoelhavam e recebiam a Hóstia Consagrada, todo o altar da primeira construção da Igreja Matriz Nossa Senhora dos Remédios era confeccionado com grande capricho e respeito, e assim permaneceu até o ano de 1958 quando foi feita a reforma que modificou totalmente a sua construção. Aumentou a dimensão do templo, o número de bancos, e, agora os fiéis tinham mais conforto e espaço, e o altar passou a ser mais simples.

Atualmente, as missas são realizadas em português, já não mais em latim, o altar ficou mais simples, as imagens dos santos de devoção já não estão todos em um único espaço, o padre não faz mais o sermão em um púlpito, e, sim próximo aos fiéis, a hóstia é recebida na palma da mão distribuída pelos ministros, não há mais os nichos trabalhados em madeira, a simplicidade tomou o lugar dos trabalhos artísticos, e a lembrança de uma obra de arte que já fez parte de nosso Santuário fica registrado em fotografia e na lembrança de muitos.



Texto: TEREZINHA POLY – Administradora da Página ARAUCÁRIA UMA CIDADE UMA SAUDADE do Facebook

Foto – Acervo do Arquivo Histórico Archelau de Almeida Torres

Publicado na edição 1328 – 15/09/2022