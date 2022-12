A previsão de chuva continua em Araucária

Com dias quentes e pancadas de chuva o dia todo, o verão marca presença no município de Araucária. A previsão para essa semana segue o padrão dos últimos dias: Sol com muitas nuvens e possibilidade de chuva o dia todo.

Para esta segunda-feira (05/12) a máxima é de 24° e mínima de 18°, com períodos nublados e possibilidade de chuva a qualquer hora. Na terça-feira (06/12), a máxima é de 24° e mínima de 18°, com pancadas de chuva o dia todo.

Na quarta-feira (07/12) teremos um dia quente com possibilidade de chuva à tarde e à noite, com máxima de 28° e mínima de 18°.

Foto: Marco Charneski.