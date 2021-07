Academia Abrasel-PR abre curso profissionalizante com oportunidades de emprego para jovens de 18 a 21 anos

Jovens de Araucária podem concorrer a vagas no novo curso da Academia da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Paraná (Abrasel-PR). A instituição está oferecendo bolsa integral para um curso profissionalizante e presencial na Faculdade Inspirar. Os selecionados terão direito a vale-transporte e serão encaminhados automaticamente aos restaurantes cadastrados para contratação CLT, com salário inicial de R$ 1.400,00. O processo seletivo para o curso terá quatro fases: avaliação de ficha de inscrição, redação, entrevista telefônica e presencial com teste de personalidade. As inscrições estão abertas e podem ser feitas por meio do link bit.ly/36ShMy0.

Alimentação Fora do Lar

O curso é uma oportunidade para que jovens com interesse no setor de “Alimentação Fora do Lar” possam ingressar no mercado de trabalho, iniciando a carreira em alguns dos melhores restaurantes de Curitiba e região metropolitana. Na primeira fase do treinamento, serão ofertadas 09 turmas, constituídas por 18 jovens, com duração projetada para 90 dias. As aulas devem começar na primeira semana de agosto.

Segundo a Academia ABRASEL-PR, o Plano de Ensino tem como objetivo a capacitação técnica inicial, com módulos práticos, e uma avaliação psicológica que irá considerar necessidades relacionais objetivas do setor. “Um corpo altamente técnico de mestres e psicólogos, com oferta de material didático, uniformes e passagens de ônibus estará à disposição destes rapazes e moças”, afirma a instituição.

Para participar do curso, o jovem interessado deve atender aos seguintes pré-requisitos: ter entre 18 a 21 anos; ensino médio completo; vontade de atuar na área de Alimentação Fora de Casa; ser alfabetizado; e buscar por profissionalização. Durante o período de treinamento, os participantes receberão uma bolsa-integral e auxílio transporte, sem qualquer custo. Ao final do curso profissionalizante, os jovens serão encaminhados para vagas em restaurantes parceiros.

Geração de empregos

Este treinamento visa “entregar ao mercado pessoas direcionadas para área de bares e restaurantes, qualificadas e prontas para atuar”. De acordo com a Academia ABRASEL-PR, a ideia é que o projeto possa transformar as vidas dos jovens de comunidades carentes e oportunizar aos restaurantes associados uma retomada, não só econômica, mas também social e humana. “Queremos empregar jovens levando a esperança de um futuro melhor às suas vidas num momento tão crítico de desemprego e evasão escolar, além de oportunizar — aos nossos Restaurantes e Bares associados — a contratação de funcionários previamente entrevistados, capacitados e treinados”, explica.

O projeto é patrocinado pela Fomento Paraná e pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), parceiros da ABRASEL-PR. O curso também recebe promoção e apoio da Secretaria de Justiça, Família e Trabalho (SEJUF) do Paraná e da empresa Gold Food Service — também parceira da ABRASEL-PR e dos restaurantes de toda região metropolitana de Curitiba. “Estes patrocínios e apoios comprovam o empenho do Governo do Estado em propiciar não só oportunidades de emprego e renda, mas também o reconhecimento de que nosso setor foi um dos mais afetados pela crise pandêmica”, acrescenta a associação.

Como se inscrever no curso

Link para inscrições: bit.ly/36ShMy0;

Pré-requisitos: ter entre 18 a 21 anos; ensino médio completo; vontade de atuar na área de Alimentação Fora de Casa; ser alfabetizado; e buscar por profissionalização;

Fases de seleção: avaliação de ficha de inscrição, redação, entrevista telefônica e presencial com teste de personalidade

O treinamento oferece: bolsa de estudos integral; auxílio transporte; e encaminhamento para contratação via CLT ao final do curso.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1271 – 22/07/2021