Academias de Araucária animaram a galera em “encontrão” realizado em Curitiba

Alunos, instrutores e supervisores de academias de Araucária queimaram muitas calorias e suaram bastante no Encontrão de Move Dance que aconteceu no Clube Poltava, em Curitiba, no domingo (16/10). Descontraído e divertido, o evento da Move Dance Brasil apresentou todos os ritmos do momento em coreografias especiais feitas pelas academias participantes.



“Este foi o último encontro de academias do ano. Meus alunos e alunas subiram no palco com uma energia sem igual. Todos se divertiram e dançaram muito. Conseguimos dar o recado, levando muita alegria a animação”, disse o professor de dança Jhon Druszcz.



Entre as academias que representaram Araucária estavam a HD Fitness, Body Fitness, Corpo e Vida e KS Studio de Dança.