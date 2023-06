ACIAA convida gestores para acompanhar palestra sobre o conceito ESG na indústria

No próximo dia 27 de junho o Sebrae/PR (Regional Leste), em parceria com a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Araucária (ACIAA), promove o Talk Indústria Conectada, uma iniciativa exclusiva que visa qualificar e conectar gestores de indústria. O tema será “ESG: sua indústria precisa e a sociedade agradece”, com a fundadora e CEO da Plataforma Nobis, Claudia Coser.

Bastante em voga ultimamente, o conceito de ESG (Environment, Social & Governance) na indústria faz referência às boas práticas empresariais preocupadas com uma gestão baseada em critérios ambientais, sociais e parâmetros de boa governança corporativa.

Além de pesquisar e conduzir programas de educação executiva nessa área há 15 anos, Claudia tem experiência prática liderando o desenvolvimento, implantação e monitoramento de indicadores para grandes projetos de ESG, em empresas nacionais e multinacionais, com retornos de investimentos de até 600% em um ano.

A palestra acontece às 8h, na sede da ACIAA, que fica na Rua João Pessoa, 35 – Centro. As vagas são limitadas e para garantir a participação é necessário realizar o cadastro antecipadamente por meio do link do evento: Clique aqui. Mais informações pelo fone: (41) 99185-2647.

