Acidente causado por embriaguez deixa uma vítima ferida

No último domingo (25) às 22h15, aconteceu um acidente na Rua Valério Sobania, no bairro Thomaz Coelho. Um Fiat Palio invadiu a preferencial e colidiu contra um VW Golf, e infelizmente deixou a condutora do Golf com um ferimento na cabeça.







Os dois motoristas realizaram o teste etilométrico e a condutora do Golf não apresentou sinais de embriaguez, o teste deu resultado negativo para ingestão de álcool. Já o indivíduo que dirigia o Fiat Palio apresentou resultado altíssimo para embriaguez.

O sujeito em questão recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia.