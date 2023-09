Acidente entre moto e bicicleta deixa uma vítima em estado grave

Um grave acidente envolvendo um ciclista e um motoqueiro aconteceu na manhã desta sexta-feira, 29 de setembro, na Avenida Archelau de Almeida Torres, em frente à Praça do Tayrá. Ambos foram atendidos pelo SAMU e o SIATE. O ciclista estava em código 3, ou seja, em estado grave. Já o motoqueiro estava em código 2, com ferimentos moderados.

Duas ambulâncias do SAMU, e uma do SIATE, foram acionadas. Além disso, por ser uma das principais avenidas do município, o Departamento de Trânsito também mostrou apoio. Não há informações sobre a causa do acidente. Também não foi divulgado as identidades das vítimas, ou para qual hospital serão encaminhadas.

Lembrando que a partir de semana que vem, a Av. Archelau passará por uma mudança no limite de velocidade, aumentando para 60 km/h. Atualmente o limite máximo é de 50 km/h. Com o aumento do limite máximo, os agentes de trânsito poderão usar radares móveis. Esses equipamentos só podem ser usados em vias onde o limite é de, no mínimo, 60 km/h.

Confira a live que realizamos no local do acidente: