Acidente envolvendo dois carros deixa criança com ferimentos moderados

No início da noite desta quarta-feira (05/07), um acidente envolvendo dois veículos na rua Fernando Suckow, em frente ao Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado Joelma do Rocio Túlio, deixou uma criança com ferimentos moderados e outras duas com ferimentos leves.

De acordo com informações iniciais, o acidente aconteceu quando o veículo Escort vermelho colidiu com o Renault branco, que rodou na pista. Dentro do carro branco estavam a criança, que teve ferimentos moderados na cabeça, e sua mãe que teve ferimentos leves.

A equipe do SIATE demorou um pouco para chegar, pois o endereço passado para eles não era do local exato do acidente e por conta do horário de pico havia também muito trânsito na BR. Um agente da Guarda Municipal, que também é socorrista, realizou os primeiros atendimentos aos feridos enquanto aguardava reforços.

Os envolvidos foram encaminhados para o Hospital do Trabalhador em Curitiba.