Acidente envolvendo uma carreta e dois carros deixa 4 vítimas em estado grave

Um acidente grave aconteceu na manhã desta sexta-feira (04/08) na Rodovia do Xisto, km 164, sentido Contenda. De acordo com as primeiras informações, dois carros e uma carreta estariam envolvidos no acidente, que deixou 4 vítimas em código 3, ou seja, em estado grave. A causa do acidente foi uma ultrapassagem proibida realizada por um dos carros.

Um dos veículos era um Fusca, que teve a lateral do motorista arrancada, enquanto o outro veículo, que era um Tiguan, teve a frente completamente destruída.

Devido à gravidade do acidente, 2 helicópteros, sendo um da PRF e o outro da Polícia Militar com o Corpo de Bombeiros, foram acionados para auxiliar no socorro das vítimas. Ao que tudo indica, os dois passageiros do Fusca foram ejetadas para fora do veículo e o motorista da carreta saiu ileso. Ainda não se tem informações da identidade das vítimas e para qual hospital foram encaminhadas.

Assista a live que realizamos no local:

Assista ao vídeo da Tenente do Corpo de Bombeiros explicando sobre as causas do acidente: