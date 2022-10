Acidente na divisa entre Araucária e Campo Largo deixa um morto e dois feridos

Um homem morreu e duas pessoas ficaram feridas, no final da tarde desta quinta-feira (06/10), após uma colisão frontal envolvendo dois veículos na PR-423, divisa entre os municípios de Campo Largo e Araucária. As informações são do jornal Folha de Campo Largo.

Ainda conforme o jornal, o trágico acidente ocorreu por volta de 17h30, nas proximidades da ponte do Rio Verde, quando um Chevrolet Cobalt prata e um Kia Sportage preto colidiram frontalmente. Várias equipes de socorro, duas ambulâncias do SIATE e duas do SAMU, deslocaram-se assim que receberam o chamado pelo 193 e 192. No local foi constatado óbito de um homem que estava no Cobalt.

Rapidamente foi prestado atendimento a um homem de 32 anos e uma mulher de 35, ambos com ferimentos moderados (código 2). As vítimas feridas foram socorridas e caminhadas para o Pronto Socorro do Hospital Rocio, pelas ambulâncias Bravo 35 (enfermeira Joyce e condutora Eduardo) e Bravo 32 (enfermeiro Pablo e condutor Tiago).

Equipes da Polícia Rodoviária Estadual, Guarda Municipal de Araucária e da Defesa Civil de Campo Largo, também estiveram no apoio, sinalizando e orientando o trânsito que ficou numa pista só por algumas horas.