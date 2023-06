Adesi Coating doa uniformes para crianças do Cmei Profª Tereza Dias de Andrade

Em novembro de 2007 a Embalagens Industriais Adesi Coating Ltda adotou o CMEI Professora Tereza Dias de Andrade (Antigo CMEI Ipês), localizado no jardim Itaipu II, bairro Capela Velha, mesmo bairro onde fica a sede da empresa. Desde então, vem ajudando a suprir as necessidades das crianças e professores, seja através de doações de uniformes e jalecos, tênis ou promovendo festinhas com entrega de presentes em datas comemorativas como Páscoa, Dia das Crianças, Natal, entre outras. As ações fazem parte do programa de Responsabilidade Social da empresa.

Nesta terça-feira (30/05), aconteceu mais uma entrega de 213 uniformes para as crianças e 30 jalecos para os professores da unidade. O diretor superintendente da empresa, Jacinto Cianfarano, fez questão de acompanhar este momento e conversar com as crianças e educadores, da mesma forma que tem feito durante todos esses anos.

“Distribuímos os uniformes e também jalecos para os educadores que operam dando atenção e carinho, garantindo a qualidade dos serviços prestados. Esta é a 12ª vez que a Adesi fornece os uniformes, o que nos deixa orgulhosos da nossa colaboração, para que esses pequenos cidadãos e cidadãs tenham um futuro melhor do que temos visto hoje com a atual geração. Também ficamos orgulhosos de termos uma gestão bastante eficiente do governo municipal, que atentou corretamente no ponto fraco do crescimento nacional. Felizes ficamos com a dedicação dos professores e alegria dos alunos”, declarou o empresário.

O empresário Jacinto Cianfarano faz questão de sempre acompanhar a entrega dos uniformes.

