Aécio Novitski é o novo presidente da Associação Comercial de Araucária

A Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Araucária – ACIAA elegeu sua nova diretoria no dia 1º de dezembro, para o Biênio 2023/2024. A nova gestão assume em 1º de janeiro de 2023. A chapa vencedora foi a União e Determinação, encabeçada pelos empresários Aécio Novitski e Marinalva Herrero.







Novitski é empresário do setor de Comunicação, Publicidade e Marketing em Araucária, possui empresa constituída desde 2013 e é um entusiasta do comércio local. “Araucária é uma cidade pujante, sempre em busca de novos investimentos nos setores industriais, os quais vamos acompanhar de perto. Com isso, precisamos fomentar ainda mais o comércio local e dar oportunidade de crescimento para o comerciante e incentivo para o consumidor comprar em nossa cidade”, destaca o presidente eleito.

Ele enfatiza que o setor agro terá uma parcela significativa na gestão. “O agro está em alta, muitas famílias que até então eram produtores rurais pequenos estão se especializando e crescendo perante o mercado. Diante disso, podemos trazer novos conhecimentos, treinamentos e oportunidade de crescimento ao setor”, comenta.

A vice-presidente Marinalva é empresária, formada em administração de empresas, e pós graduada em Logística Empresarial com Lato Sensu. Ela foi uma das responsáveis pela reestruturação do transporte público municipal de Araucária, na época em que trabalhou no setor público. Hoje, com seu marido, possui duas pizzarias na cidade e é administradora de uma empresa de transporte privado.

Gestão de conquistas

O atual presidente da ACIAA, Juscelino Katuragi, deixará o cargo em 31/12. Ele esteve à frente da ACIAA desde 2018, tendo seu mandato prorrogado durante o período crítico da pandemia. Foi autor de inúmeras ações na associação, como a compra de novas salas para a sede da instituição, reestruturação funcional, parcerias, campanhas para o comércio e projetos que levaram o nome da cidade ao conhecimento nacional, como a participação efetiva no Avança Araucária. Katuragi passa agora para o Conselho Superior da entidade, que é formado por ex-presidentes.

Conheça a diretoria eleita