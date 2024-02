Agência do Trabalhador divulgou novas oportunidades de emprego

Nesta terça-feira, 06 de fevereiro, a Agência do Trabalhador de Araucária divulgou novas oportunidades de emprego para moradores da cidade. As vagas incluem várias áreas e níveis de escolaridade.

O atendimento na Agência do Trabalhador é realizado diariamente por meio de ordem de chegada e distribuição de senhas, onde o horário é de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, e das 13h às 17h. A sede do Sine/SMTE está localizada na Rua Álvaro Linhares Ehlke, n° 333, no bairro Sabiá. Para mais informações, entrar em contato com o telefone/WhatsApp (41) 3614-1650.

Confira algumas vagas disponíveis;

Ajudante de motorista

Ajudante de produção

Assistente de recursos humanos

Assistente de vendas

Atendente de lanchonete

Auxiliar de confeiteiro

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de expedição

Auxiliar de impressão

Auxiliar de laboratório de controle tecnológico e construção civil

Auxiliar de limpeza

Auxiliar de limpeza residencial

Auxiliar de pintor de automóveis

Auxiliar de pizzaiolo

Auxiliar de serviços gerais

Auxiliar nos serviços de alimentação

Auxiliar operacional

Balconista de cafeteria

Balconista de panificadora

Borracheiro

Caldeireiro

Carpinteiro

Carpinteiro de carretas

Chacareiro

Chapeiro

Comprador

Confeiteiro

Consultor de vendas

Coordenador de processos

Coordenador de qualidade

Cozinheiro

Eletricista

Eletricista de instalações

Eletricista de manutenção industrial

Empregado doméstico nos serviços gerais

Estoquista

Fiscal de loja

Fresador

Lubrificador de automóveis

Maçariqueiro

Manicure e pedicure

Marceneiro

Mecânico agrícola

Mecânico automotivo

Mecânico de manutenção de caminhão a diesel

Mecânico de motos

Mecânico de suspensão

Mecânico montador

Merendeira

Monitor interno de alarmes

Motorista carreteiro

Motorista de caminhão-guincho pesado com munck

Motorista entregador

Motorista operador

Operador de guindaste

Operador de máquinas de terraplanagem

Operador de máquinas-ferramenta convencionais

Operador de munck

Padeiro

Pedreiro

Pintor

Pintor de automóveis

Projetista de interiores

Repositor de mercadorias

Serralheiro

Soldador

Supervisor de fabricação de instrumentos de precisão

Técnico de controle de meio ambiente

Técnico de manutenção eletrônica

Técnico de segurança do trabalho

Técnico em nutrição

Técnico químico

Vendedor comissionado

Vendedor de comércio varejista

Vendedor interno

Zelador

É possível conferir a lista completa pelo link: https://araucaria.atende.net/subportal/smte-consulta-vagas