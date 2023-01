Agora está mais fácil realizar as inscrições do Processo Seletivo para Técnico em Enfermagem

Para a felicidade dos candidatos interessados em participar do PSS (Processo Seletivo Simplificado) para a contratação temporária de Técnico em Enfermagem, foi desabilitada a exigência de fazer o pré-cadastro no site para a inscrição no processo.







Para se inscrever é só clicar no link (CLIQUE AQUI). As inscrições vão até às 17h do dia 12 de janeiro (quinta-feira). O resultado do PSS será aprovado e publicado no Diário Oficial do município.

No total são 15 vagas, mais cadastro de reserva e a contratação será temporária em regime especial. Das vagas, 3 serão reservadas a negros e pardos (20%) e uma para PCD (5%). O Edital n.º 002/2023 estabelece instruções destinadas à realização do Processo Seletivo e sua leitura é imprescindível antes da realização da inscrição. Os candidatos farão prova de títulos referentes a tempo de experiência de trabalho, escolaridade e aperfeiçoamento profissional.

Foto: Freepik.