Ainda é possível realizar a rematrícula na rede estadual de ensino para o ano letivo de 2023

Para os estudantes que perderam o prazo de rematrícula no ano passado, ainda dá tempo de realizar o processo para ingressar em colégios da rede estadual no ano letivo de 2023. Os alunos que haviam solicitado uma vaga em escolas da sua preferência, porém perderam o prazo e não conseguiram concluir a matrícula, é necessário que o responsável entre em contato com a instituição para verificar a disponibilidade da vaga e concluir o processo de matrícula.







Já para os alunos que desejam ingressar no EJA (Educação de Jovens e Adultos) ou em cursos técnicos, também é necessário entrar em contato com a instituição para verificar a disponibilidade de vaga. O procedimento é um pouco diferente para aqueles alunos que vêm de outros estados ou de instituições privadas, é necessário que o responsável acesse a Área do Aluno e preencha o cadastro e confirme a vaga de forma online, os responsáveis que não tiverem acesso à Internet podem ir diretamente a um colégio da rede estadual.

Foto: Getty Images.