Ajude a achar o King! O gatinho sumiu no bairro Tindiquera

No dia 16 deste mês de dezembro, um gatinho acabou fugindo da sua casa, que está localizada no bairro Tindiquera.

O gatinho se chama King e ele ainda é filhote, tendo apenas 1 aninho. E o tutor relata que o bichinho estava gordinho na época em que fugiu.

O pelo do animal é uma mistura da cor branca, com bege e amarelo. No momento em que desapareceu, o gatinho usava uma coleira verde com um pingente de coração na cor prata.

De acordo com as informações repassadas pelo seu dono, o King acabou fugindo por uma porta que estava danificada. “Moro em um sobrado que tem duas saídas para a rua, e ele acabou indo pela porta que estava danificada”.

Para qualquer informação do paradeiro do gatinho King, entrar em contato com o tutor pelo número (41) 99543-6966. O tutor está oferecendo recompensa para quem encontrar o King.