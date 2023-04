Ajude a achar o Zeus: cachorrinho foi visto pela última vez próximo ao Corpo de Bombeiros

No último domingo (23/04), por volta de 11h, um cachorrinho desapareceu no bairro Cachoeira. Ele foi visto pela última vez próximo ao Corpo de Bombeiros e do Parque Cachoeira. Ele atende pelo nome Zeus e tem 12 anos. Sua raça é indefinida, porém seu pelo é branco e enrolado.

Zeus é gordinho e seu focinho é rosa, com algumas manchinhas pretas. Segundo as informações disponibilizadas pela dona do animalzinho, que está desesperada à sua procura, ele tem uma bolinha vermelha na barriga, que aparenta ser uma íngua.

A família do Zeus está oferecendo recompensa e quem tiver notícias dele, poderá entrar em contato com os seguintes números: (41) 99889-7164 (Giovanna), (41) 99926-5875 (Dhieimes) e (41) 99822-9007 (Leandro).