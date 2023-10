Ajude a Dona Valeri a recuperar o que perdeu após fortes chuvas do fim de semana

As fortes chuvas estão deixando estragos por todo o país e, infelizmente, em Araucária não está sendo diferente. Algumas famílias araucarienses já perderam parte ou todos os seus bens para as enchentes, e dessa vez, foi a casa da Dona Valeri.

Ela é uma senhorinha de 63 anos, que mora na rua dos Gerânios, no bairro Campina da Barra, que viu sua casa tomada pelas enchentes no domingo (30/10) e perdeu muitos móveis e pertences, além da água ter danificado algumas partes do imóvel. Dona Valeri contou que essa já é a quinta vez que a casa dela é tomada por uma enchente.

Além dela, seus bichinhos de estimação também sofrem, o nível da água está alto e é difícil ficar ali nessa situação, por isso, familiares, amigos e comunidade local estão se mobilizando para ajudá-la e pedem a ajuda do restante da população para que ela recuperar tudo.

Se você puder ajudar de alguma forma, as doações podem ser feitas através da chave pix cpf 04888215928, em nome de Liviane Becker.