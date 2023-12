Ajude a encontrar a gatinha Melissa que sumiu no bairro Boqueirão

Na noite da última quarta-feira, 27 de dezembro, uma gatinha acabou fugindo da sua casa, que está localizada na Rua Sandro Fialla, no bairro Boqueirão.

De acordo com as informações repassadas pela sua dona, a gatinha chamada Melissa acabou fugindo após um cachorro entrar no terreno da casa. “Ela estava na área da frente da casa, e acabou fugindo. A Melissa nunca havia saído de dentro do terreno. Na hora achamos que já iria voltar, mas ela sumiu”, explica a tutora.

A gatinha tem 3 anos, e seu pelo é todo preto. Ela também tem os olhos verdes e está com um machucado no rabo. “Minha filha está muito triste sem a gatinha. Ela nunca ficou longe de casa, por isso estamos preocupados”, relata com tristeza.

Para qualquer informação sobre o paradeiro da gatinha Melissa, entrar em contato com o número (41) 99824-9764.