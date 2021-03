Compartilhe esta notícia:

Foto: divulgação

Sebastian, um cãozinho da raça pinscher, desapareceu de sua residência no Jardim Ipês. O pequeno é dócil, possui pelagem preta, com a barriga e parte das patas branca. A família está sentindo muita falta do animal e pede ajuda da comunidade para encontrá-lo. Quem tiver informações sobre o Sebastian pode entrar em contato pelo telefone (41) 99559-6613.