Ajude a Mariana a comprar uma nova cadeira de rodas

Nem mesmo a condição incapacitante tira a alegria da Mariana (Maricota), de 9 anos. Ela nasceu com paralisia cerebral espástica e distonia, que provocou atrasos no seu desenvolvimento, isso a fez depender de uma cadeira de rodas. “Minha filha não tem controle do tronco e é muito espástica (distúrbio do movimento em que há hiperatividade muscular involuntária). Ainda assim é uma criança sempre animada, ela é nossa razão de viver”, diz a mãe toda orgulhosa.

Mariana cresceu bastante nos últimos meses e isso acabou levando à necessidade de uma nova cadeira de rodas, já que a atual não atende mais suas condições posturais. Isso acabou ocasionando uma grande preocupação, pois o custo de uma cadeira nova adaptada para ela gira em torno de R$30mil. A família não tem condições de bancar essa despesa e diante dessa dificuldade, decidiu criar uma vakinha virtual, no intuito de captar recursos.

“Não temos este valor e a Mariana precisa muito de uma cadeira nova especial para se locomover e manter sua rotina de terapias. Contamos com a ajuda de todos, podem contribuir com qualquer valor que puderem, sabemos que será de coração”, diz Vanessa.

O link da vakinha para ajudar a Mariana é o https://www.vakinha.com.br/3998391. Você pode contribuir via Pix usando a chave 3998391@vakinha.com.br

Edição n.º 1380