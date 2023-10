Alex Witkovski é campeão da Sesc Paracopa Mundialito de Vôlei Sentado 2023

Defendendo a Seleção Militar Brasileira, o paratleta araucariense Alex Witkovski foi campeão da Sesc Paracopa Mundialito de Vôlei Sentado 2023, realizada no último final de semana (20, 21 e 22/10), em Curitiba. Além do título coletivo, ele também foi destaque em quadra e ganhou o prêmio de MVP. Na sexta-feira a seleção enfrentou o CMP/Sesc (time atual de Alex) e venceu por 3×0. No sábado enfrentou a Argentina e também venceu por 3×0. “Este jogo não foi fácil, por vários momentos ficamos atrás no placar, mas no final tudo deu certo e nós vencemos”, comentou.

Classificada para a final, no domingo a equipe de Alex enfrentou a seleção da Colômbia (atual vice-campeã dos Invictus Games), uma forte seleção militar com um bom jogo. E assim como no jogo contra a Argentina, o time de Alex ficou algumas vezes atrás do placar nos dois primeiros sets. “Demorou um pouco, mas encaixamos nosso jogo e vencemos eles por 3×0, com direito a um 25×7 no terceiro set”, comentou.

A Seleção Militar Brasileira comemorou bastante, pois se dedicou ao máximo para a conquista deste título. “Como capitão, fico muito feliz e orgulhoso da minha equipe. No final levei o prêmio de MVP do Mundialito, e me senti honrado com o prêmio. Como já disse, o paradesporto militar está ficando cada vez mais forte, vamos em busca de se firmar cada vez mais entre as melhores seleções militares do mundo. Com nosso objetivo concluído, agora vou me preparar para o próximo campeonato, que será a Copa do Mundo 2023, que acontecerá no mês que vem no Cairo/Egito. Dessa vez vou defender a seleção brasileira principal do nosso País, e vamos em busca de mais uma medalha importante para nossa modalidade”, disse Alex.

Edição n.º 1386