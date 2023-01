Alex Witkovski inicia temporada 2023 com a convocação para treinar na Seleção Brasileira

O paratleta araucariense Alex Witkovski começou muito bem o ano de 2023, sendo convocado para treinar na Seleção Brasileira de Vôlei Sentado. No próximo dia 22 ele embarcará para São Paulo para participar da primeira semana de treinos no Centro Paralímpico, onde ficará até o dia 29. “Vamos iniciar a preparação para o nosso primeiro campeonato internacional de extrema importância, o PanAmérica Zonal Championship de Voleibol Sentado, que irá ocorrer em maio, na cidade de Edmonton/Canadá. O campeão já garante a vaga nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024”, diz Alex.

Segundo ele, o time está focado na busca do título e da vaga, porém tem ajustes a fazer, principalmente após o desempenho no Mundial da Bósnia do ano passado, onde conquistou o bronze. Alex está confirmado como Líbero da seleção e até o presente momento é o único a jogar nessa posição entre os 12 atletas convocados. O araucariense alega estar muito confiante para os desafios que virão neste ano, tanto pelo seu clube, o Círculo Militar, quanto pela seleção brasileira. “A temporada de 2022 foi espetacular, me tornei medalhista mundial com a seleção, fui campeão do primeiro campeonato sul brasileiro, com direito ao prêmio de MVP da competição como Melhor atleta do torneio e pelo campeonato paranaense fui o melhor atacante. Aos poucos vou realizando meus sonhos e objetivos traçados por mim mesmo, ainda falta muita coisa a alcançar, mas com calma e muito trabalho eu chego lá, não é fácil chegar ao topo sem apoio e patrocínios no Brasil, porém os trabalhos não podem parar”, lamenta o atleta.