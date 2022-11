Alex Witkovski irá disputar o Mundial de Voleibol Sentado na Bósnia

O paratleta araucariense Alex Witkovski está na cidade de Sarajevo, na Bósnia, onde disputará o Sitting Volleyball World Championships 2022 (Campeonato Mundial de Voleibol Sentado). Defendendo a seleção brasileira da modalidade, ele estreia na sexta-feira (04/11), contra a Polônia, e na sequência enfrentará os países da Alemanha e do Canadá. O campeonato segue até o dia 11. “Finalmente acabou a espera e fui oficialmente convocado para o Mundial. Fico feliz em poder representar mais uma vez nosso País no maior evento esportivo deste ano, valendo vaga para os Jogos Paralímpicos de Paris 2024”, declarou.

Witkovski treina na equipe do Círculo Militar, em Curitiba, pois em Araucária não tem a modalidade de voleibol sentado. Ele já disputou vários campeonatos estaduais e nacionais e também defendeu a seleção brasileira da modalidade nas Paraolimpíadas de Tóquio 2020. Em junho deste ano, foi convocado para fazer parte da seleção brasileira mais uma vez, disputou o Torneio Holandês de Voleibol Sentado, onde conquistou a medalha de bronze. Dessa vez, jogando em uma nova posição, a de líbero.

“Estamos preparamos para este Mundial, queremos trazer uma medalha para casa. Conto com a torcida de todos vocês”, diz. Para acompanhar o paratleta na Bósnia, siga-o nas redes sociais Facebook e Instagram “Alex Witkovski”.