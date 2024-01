Algumas linhas do TRIAR terão itinerários alterados devido à obra na ponte da Avenida Independência

A partir da última quarta-feira, 10 de janeiro, devido ao bloqueio total da ponte da Avenida Independência, algumas linhas de ônibus do TRIAR terão seus itinerários alterados.

A alteração é devido à obra de alargamento da ponte no trecho que liga o bairro Boqueirão à região da Igreja Campina das Pedras. É previsto que a obra dure aproximadamente um ano.

As linhas que terão alteração no itinerário, são:

— S48 Campestre

O itinerário seguirá o seguinte trajeto: após sair do Terminal Central, seguirá sentido Cemitério do Jardim Independência, em seguida Avenida Cezar Hasselam, PR-423, Igreja Campina das Pedras, e depois seguirá o trajeto normal. O retorno para o Terminal Central será o mesmo trajeto citado anteriormente, mas em ordem inversa.

— S57 Ipiranga

Após o ônibus sair do Terminal Central, seguirá sentido Cemitério do Jardim Independência, Avenida Cezar Hasselman e depois de passar pela PR 423, irá seguir trajeto normal. O retorno para o Terminal Central segue a sequência citada em ordem inversa.

— S59 Formigueiro

Sairá do Terminal Central e segue sentido Cemitério do Jardim Independência, Avenida Cezar Hasselman, PR 423, em seguida em frente à Igreja do Campina das Pedras, depois seguirá trajeto já de costume. O retorno para o Terminal Central segue a sequência citada em ordem inversa.

Durante o período de bloqueio, motoristas de carro e outros veículos, deverão utilizar a PR-423 para acessar a região de Campina das Pedras. A PR-423 também deverá ser utilizada por quem estiver nessa região de área rural para ter acesso a bairros urbanos e ao Centro de Araucária.