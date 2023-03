Alia Cooperativa de Transportes muda sede para Contenda

A Alia Cooperativa de Transportes, antiga Cooperar Araucária, inaugurou no dia 3 de março, uma sede operacional nova na cidade de Contenda, na rua Antônio Olech, 200, na Serrinha. Em um contêiner-escritório a entidade está prestando serviços de apoio administrativo, comercial e logístico, e também foi montado um tanque de abastecimento de óleo diesel. Em breve, a Alia também pretende montar no local um ponto para armazenagem e carga e descarga. A solenidade de inauguração do escritório contou com a presença de motoristas autônomos e microempresários do ramo de transportes.

A cooperativa está no mercado desde 2015 e atua com transportes de cargas rodoviárias em todo o território nacional. Os sócios-cooperados são profissionais autônomos qualificados, que buscam oportunidades de trabalho. “A Cooperativa trabalha com carga fechada ou fracionada ou adequa o equipamento de transporte de acordo com a necessidade do cliente”, ilustra um dos integrantes da diretoria.

Segundo ele, a Cooperativa, cuja sede anterior ficava em Araucária, não conseguiu a seção de uso de um terreno pelo Município, por isso optou pela mudança para Contenda. “Sempre fomos bem recebidos pela Prefeitura de Araucária, porém desde 2015 vínhamos tentando conseguir um terreno para montar nosso escritório e nunca deu certo. Em Contenda, quando apresentamos nosso projeto, de imediato fomos atendidos e conseguimos um terreno para montar nosso escritório”, explicou.

