Altas temperaturas dão adeus e SIMEPAR alerta para tempestades

Apesar de a semana ter iniciado com temperaturas acima dos 25ºC, a queda, a partir de quinta-feira (18), será brusca. O dia poderá iniciar com 2ºC, e a máxima atingir somente 17ºC.

A partir de hoje, a probabilidade de chuva supera os 80% e segue assim até quinta-feira. Para o final de semana, não há previsão de chuva, mas as temperaturas permanecem mais baixas, com mínima de 7ºC e máximas de 12ºC no sábado (20), com céu nublado até domingo.

Alerta SIMEPAR

Na manhã desta terça-feira (16), o SIMEPAR divulgou um alerta de tempestades para a região paranaense. A frente fria segue evoluindo sobre o Paraná, provocando a ocorrência de pancadas de chuva e descargas atmosféricas.

Em caso de emergência, entre em contato com a Defesa Civil pelo 199.

Foto – Marco Charneski

Texto: Redação