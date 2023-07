Aluno da Uninter que indicar um amigo ganha desconto na mensalidade

A Uninter é uma instituição de ensino reconhecida nacional e internacionalmente com Polos no Brasil e no exterior, como na Europa, Estados Unidos e mais recentemente no Japão, oferecendo ampla variedade de cursos de graduação, pós-graduação e extensão em diversas áreas do conhecimento. Seus programas são desenvolvidos com qualidade e foco nas necessidades do mercado de trabalho, visando capacitar profissionais e contribuir para o crescimento pessoal e profissional dos alunos.

No polo Araucária, a Uninter oferece cursos de graduação e pós graduação à distância e também cursos na área de Saúde, no formato semipresencial, sempre alinhando teoria com a prática. Recentemente, também integraram a lista os cursos técnicos e profissionalizantes.

Na Graduação à distância são mais de 140 cursos, divididos em 17 grandes áreas. Na Pós-Graduação à distância a Uninter tem cursos de Pós Tradicional, com matriz curricular fixa, e Pós Flex, onde o aluno monta a sua própria grade e escolhe as disciplinas de estudo. São mais de 280 opções de cursos.

Uninter possui ótima estrutura para alunos que optam pelos cursos semipresenciais.

Indique um amigo

Nas últimas semanas a Uninter lançou o evento “Dica de Amigo”, com a oferta de cursos a partir de R$ 149,00 mensais, contando com laboratórios de última geração, plataforma digital intuitiva, professores comprometidos com o seu sucesso, curso de inglês gratuito e também livros físicos e digitais.

“Você que já é nosso aluno, se indicar um amigo para fazer Uninter, também ganha desconto especial em uma mensalidade. O novo aluno também terá desconto. Quanto mais indicar, mais bônus você pode ganhar!”, convida a instituição.

Serviço

O Polo da Uninter em Araucária está localizado na Rua Fernando Suckow, nº 475, no Centro. O atendimento é das 13h às 22h, de segunda à sexta-feira, e sábados das 09h às 13h. Telefone / WhatsApp (41) 3031-1271.

Foto: Marco Charneski.

Edição n. 1370