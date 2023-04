Alunos da Casinha do Saber participam de visita guiada na Casa do Cavalo Baio

Alunos da Escola Casinha do Saber participaram de uma atividade diferente no dia 31 de março. Eles visitaram a histórica casa do Cavalo Baio, como atividade extraclasse, que fez parte dos estudos em sala de aula, referentes ao aniversário de Araucária, onde a professora do 3º ano trabalhou com as crianças sobre os pontos históricos da cidade. Os alunos realizaram pesquisas com os familiares e a professora contou a história da Casa.

“Na mesma semana eles foram olhar apenas a fachada, pois não sabíamos que estava aberta ao público. Na semana seguinte vimos que estava abrindo para visitação e agendamos um horário. Foi muito bacana, tudo o que as crianças aprenderam em sala, a Bina (integrante da família Charvet, proprietária da Casa) reforçou em sua fala no dia da visita, contando cada detalhe e mostrando para as crianças. Foi uma experiência incrível!”, comentou a direção da Casinha do Saber.

Após a visita as crianças compartilharam a história com suas famílias, inclusive explicando o significado do nome dado à Casa, referência ao cavalo Rex, pertencente à família Charvet. Eles tinham muitos animais que ficavam ao lado da casa, sendo que um deles se destacava pelo porte e beleza. Era um cavalo baio que passou a servir de referência para o local. “As crianças se empolgaram quando durante a visita viram a foto original do cavalo Rex”, completou a direção.

Bina Charvert contou aos alunos a história da casa pertence à sua família.

Edição n. 1358