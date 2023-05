Alunos do Colégio Pimpão visitam Festa Literária e conhecem escritor brasileiro renomado

Alunos do período noturno do Colégio Estadual Vespertino Ferreira Pimpão, que fica no bairro Thomaz Coelho, participaram da primeira Festa Literária (Flig), realizada na sexta-feira (19/05), no Graciosa Country Club, em Curitiba. Eles tiveram a oportunidade de participar de um bate-papo literário com o renomado escritor brasileiro João Anzanello Carrascoza.

O professor Felipe Teider Godoi e a pedagoga Simone Krupa acompanharam o grupo formado pelos alunos do ensino médio Rhuan Daniel de Marafigo, Laura Becker Barbosa, Nicolly Francinny dos Santos, Kauan dos Santos, Paola dos Santos Siqueira, Fernando de Andrade Dias e Eduardo Gabriel Ribeiro.

“Sou parceiro da ONG Freguesia do Livro, que possibilitou os convites via fundadora Ângela Duarte. O mais interessante é que os alunos leram as obras do autor e depois puderam conhecê-lo de perto. É uma experiência muito importante porque a literatura transforma vidas, ela fala de sentimentos difíceis de serem traduzidos por outras linguagens. Ela nos humaniza”, afirma o professor Felipe.

Ao longo de três dias, a programação da Festa Literária teve encontros, debates, oficinas e palestras com grandes nomes da literatura. Os visitantes puderam conhecer novas obras, discutir ideias e compartilhar experiências.

Edição n. 1364