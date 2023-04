Alunos se confraternizam através do projeto “Corrente do Bem”

O projeto “Corrente do Bem”, desenvolvido por alunos do 3º ano do ensino fundamental da Escola Atuação, em Curitiba, realizou duas visitas na Escola Municipal Professora Delani Aparecida Alves, no jardim Sol Nascente. A primeira aconteceu na quarta-feira (29/03) e a segunda na sexta-feira (31), envolvendo alunos de várias turmas. A escola curitibana presenteou os alunos de Araucária com ovos de chocolate e foi retribuída com cartinhas de agradecimento e também com a apresentação de um teatro musical. O personagem do coelhinho da Páscoa acompanhou a entrega dos mimos e divertiu a criançada.

“Este é o verdadeiro espírito da Páscoa, o sentimento de amor ao próximo, que foi possível presenciarmos entre nossas crianças, nos dois momentos de confraternização”, disse a diretora Elisângela Taborda de Lara. Ela também agradeceu a Escola Atuação por ter escolhido sua escola para receber essa linda ação do projeto Corrente do Bem. “Foi uma ação nobre, que certamente ficará para sempre guardada na memória das crianças”, comentou.

Crianças vivenciaram o verdadeiro espírito da Páscoa, que é o amor ao próximo.

Edição n. 1357