Amigos criam vakinha virtual para ajudar jovem com câncer

Bianca precisa de ajuda. Foto: divulgação

Os amigos da Bianca Mansur Moreira estão fazendo uma vaquinha online com intuito de conseguir recursos para que ela possa manter o tratamento contra um câncer. Bianca, que é moradora do jardim Maranhão, mas atualmente está em tratamento em Minas Gerais, descobriu um câncer de colo de útero em novembro do ano passado, com indicação de cirurgia de histerectomia total. No dia 18 de dezembro, ela teve que retirar o útero, colo do útero, trompas, um ovário e uma parte da vagina. Com a cirurgia, tudo parecia estar resolvido, e após laudo da patologia, não havia indicação para mais tratamentos. Porém, no dia em que completava dois meses do primeiro procedimento, ela voltou a sentir dores muito fortes, e diante dos exames, foi decidido que deveria ser realizada uma nova cirurgia.

Nesta segunda intervenção, os médicos constataram a recidiva do câncer, mais 5 nódulos foram retirados, e desses, 2 eram malignos. Foi necessário retirar uma parte da bexiga, e Bianca passou a usar um catéter entre o rim e a bexiga e sonda por mais de um mês. Os médicos tiraram também um pedaço do seu intestino e implantaram uma bolsa de ileostomia.

Mas o drama de Bianca estava longe de acabar. O tumor próximo do seu intestino estava abraçado ao nervo ciático e ao nervo obturador, e por conta disso, ela perdeu o movimento da perna nos primeiros dias. Atualmente a perda está limitada ao seu pé, ela não tem sensibilidade, nem consegue movimentar, por isso teve que reaprender a andar e usar uma calha ortopédica para não encurtar seu tendão. Atualmente ela usa apenas uma muleta para ajudar no equilíbrio. A lesão nos nervos lhe causou uma dor neuropática aguda e crônica, e por conta disso, ela toma várias medicações durante o dia.

Bianca também iniciou a quimioterapia depois de retirar o cateter e a sonda, que causavam infecção urinária intermitente. No dia seguinte da primeira sessão, teve febre e precisou ser internada por mais uma semana, pois a infecção da urina se acentuou, e com a baixa imunidade da quimioterapia, ela teve que fazer o controle no hospital.

As dores também são fortes por conta da quimioterapia, sem contar os enjoos. Tudo é extremamente cansativo, mas Bianca luta e com fé em Deus, acredita que os dias poderão ficar mais tranquilos e leves. Se tudo correr bem, ela termina as quimioterapias no final de agosto e aguardará o laudo médico para saber se terá que fazer sessões de radioterapia ou não. Após isso, também fará novos exames para saber se poderá realizar a retirada da bolsa de ileostomia, para retornar as funções intestinais normais.

Esta é a história da jovem Bianca, e se você ficou sensibilizado, e quer ajudá-la a manter seu tratamento, para que ela possa ter uma qualidade de vida melhor, é só acessar a vakinha virtual no link https://www.vakinha.com.br/vaquinha/ajuda-para-tratamento-de-cance-da-bibi

Quem não puder ajudar através da vakinha, por causa do valor mínimo de contribuição, poderá fazer um PIX, de qualquer valor. A chave de acesso é o CPF 08154153971.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1261 – 13/05/2021