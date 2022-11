Amigos preparam Carreata de Natal e pedem doações de brinquedos e doces

Os preparativos para a carreata de Natal 2022, organizada pelos amigos Maicon Sulivan, Leandro Silva, Maicon Santos e Derli, com apoio de voluntários do Jardim Monalisa, estão a todo vapor. A ação está na fase das arrecadações de brinquedos e doces, que serão distribuídos para as crianças no dia do Natal (25/12). A entrega será feita na quadra do Jardim Monalisa, após a carreata do grupo pelas ruas do bairro, com a presença ilustre do Papai Noel, distribuição de algodão doce e outras atrações.

“Estamos prontos para mais uma edição do nosso projeto de Natal e este ano com mais força, contando com novos apoiadores. Vamos animar as ruas de Araucária e levar alegria para a criança no dia de Natal”, diz Maicon Sulivan.

Interessados em fazer doações para ajudar o projeto social dos amigos do Monalisa poderão entrar em contato pelos fones (41) 99906-3607 Leandro ou (41) 99601-2989 Maicon.