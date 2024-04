Amigos que se conheceram tocando na igreja lançaram dupla sertaneja

A dupla Pedro & Rodrigues está há cerca de 10 anos no mercado, buscando trazer alegrias nos eventos de Araucária e região. Os araucarienses viram na música não apenas uma forma de expressar suas emoções, mas também de se divertir e compor a renda mensal.

Os dois tocavam na igreja católica, durante as missas, até despertarem o desejo de lançar uma dupla sertaneja.

“A gente tocava na igreja, isso no ano de 2013, um dia nos encontramos para fazer umas brincadeiras com o violão e o teclado, e ali começou a nascer a dupla. Hoje estamos nos profissionalizando cada vez mais, tocamos em várias festas e eventos, levando ao nosso público o melhor do clássico sertanejo”, contam.

Rodrigues mora no bairro Estação, em Araucária, e Pedro no bairro Campo do Santana, em Curitiba. Ambos têm 46 anos, possuem empregos formais e encaram a música como terapia. “É claro que a música também nos ajuda financeiramente, é uma forma de unir o útil ao agradável”, afirmam.

Os amigos, que se inspiram na dupla Rio Negro & Solimões, seguem fazendo muitos shows em barzinhos, aniversários, casamentos, confraternização de empresas, entre outros eventos, e conquistando fãs por onde passam. Para contratar shows com Pedro & Rodrigues, os contatos são através do fone 41 99241-3514 ou das redes sociais Instagram: @pedroerodriguesdupla e Facebook: Pedro & Rodrigues.