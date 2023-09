Ana Paula pega pódio em prova dupla realizada na Praia Mansa de Caiobá

A Atleta Ana Paula de Oliveira, que representa as equipes Archelau Team e RF Triathlon, participou no último domingo (17/09) do Triathlon Brasil 111 – 1km/100km/10km, realizado na Praia Mansa de Caiobá, em Matinhos, prova que também valeu pelo Campeonato Paranaense de Longa Distância.

Ana ficou em 3º lugar na categoria na Triathlon Brasil e foi vice-campeã paranaense na categoria de Longa Distância.

A competição contou com 1km de natação, 100km de bicicleta e 10km de corrida, daí o nome 111km. “Além das distâncias desafiadoras, fomos agraciados com altas temperaturas, o sol tornou a prova mais puxada, onde a suplementação e a hidratação foram primordiais para que conseguíssemos completar os percursos. Essa foi apenas uma prova teste para minha grande realização que ainda está por vir, o Iron Man Full, que acontecerá em maio de 2024”, disse Ana Paula.

Ela agradeceu aos seus patrocinadores Archelau Team, Atacadão do Suplemento, Mulheres do Brasil, Churrascaria Cristal, Boteko do Tico, Rockfeller, Kilden Bier, Manzatti Bikes, Karatê Padilha, Benefit Natação e Grão Pará.

