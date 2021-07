Animais abandonados na UBS Industrial estão disponíveis para adoção

Foto: divulgação

Na noite da última quinta-feira, 29 de julho, eleita a mais fria do ano, dois cães foram abandonados em frente à Unidade Básica de Saúde do Industrial, no bairro Capela Velha. Aptos para a adoção, os animais, sendo um macho e uma fêmea, são de porte pequeno, possuem pelagem caramelo e são lindos e dóceis.

Além dos cães disponíveis para a adoção, um gatinho muito esperto também está à procura de um novo lar. Quem estiver disposto a dar muito carinho e atenção aos animais, ganhando assim novos amigos, pode entrar em contato com a família que os acolheu pelo (41) 99750-1744.