Pensando em renovar os colchões e estofados da sua casa, mas esperando uma boa oportunidade de economizar? A Anjos Colchões & Sofás apresenta uma oportunidade única para você: o 2º Mega Feirão, que teve início nesta quarta-feira, 6 de dezembro e vai até o próximo dia 17. Serão 12 dias onde os clientes terão acesso a ofertas imperdíveis e uma ampla variedade de produtos, com descontos que podem chegar a até 70%.

E tem mais novidade “estacionando” na Anjos! Os produtos do Mega Feirão estão disponíveis em um caminhão que está parado em frente à loja, uma espécie de “showroom sobre rodas”, onde os consumidores podem conferir tudo bem de pertinho. Uma tremenda facilidade, já que a maioria dos itens estará dentro do caminhão, para pronta entrega.

Os sócios-proprietários da Anjos Colchões & Sofás, Willian e Magali, destacam que o feirão terá uma ampliação no horário de atendimento, de segunda a sexta-feira, das 9h às 20h, e aos sábados e domingos, das 9h às 17h. Essa é uma chance única para a população de Araucária adquirir produtos diretamente da fábrica e pagar à vista ou parcelar no cartão em até 12 vezes. O Feirão chega em uma excelente hora, quando as pessoas estão em busca daquele presente especial de Natal”, afirmam os empreendedores.

Anjos Colchões e Sofás promove 2º Mega Feirão até o dia 17 de dezembro 1

Tudo de primeira

A qualidade, o conforto e o bom gosto são diferenciais dos produtos em destaque. Durante o Mega Feirão, os clientes encontrarão várias opções, entre excelentes colchões de casal em até 12 vezes. Destaca-se também o sofá-cama Lungo, que oferece duas funcionalidades em um único produto, com acabamento em fibra de bambu para maior durabilidade e conforto.

Além das promoções, os clientes que adquirirem conjuntos box ou sofás terão a oportunidade de participar do “estoure e ganhe”, recebendo como presente produtos da marca na linha de aromas, protetores impermeáveis de colchões e travesseiros.

Todas as ofertas estão disponíveis na Anjos Colchões & Sofás, localizada na Avenida Dr. Victor do Amaral, 812, no Centro de Araucária, próximo à Casa do Cavalo Baio, em frente a Rodrigues Doces. Para mais informações, os clientes podem entrar em contato pelo telefone (41) 3556-9610 ou enviar mensagem pelo WhatsApp, além de seguir a loja no Instagram @anjosaraucaria.centro.

Edição n.º 1392