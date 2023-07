A Anjos Colchões & Sofás completou no dia 18 de julho, um ano de loja em Araucária. Administrada pelos empreendedores Willian Gilberto de Moura e Magali Catapan Palú de Moura, a empresa se consolidou no mercado e conquistou a população araucariense pela qualidade dos seus produtos, com destaque para o acabamento primoroso, conforto, tecnologia e durabilidade. “Valorizamos cada consumidor, mantendo uma reputação sensacional. A prova do nosso compromisso inabalável com a excelência no atendimento e a satisfação dos clientes, são as mais de 200 avaliações com nota máxima de 5 estrelas no Google Meu Negócio da loja”, afirma Willian.

Durante todo o mês, aproveitando a época das festividades julinas, a loja está realizando o Arraiá do Mega Aniversário.

O empreendedor lembra que hoje a marca Anjos Colchões & Sofás está presente em todas as regiões do Brasil e também no Paraguai. Além disso, é detentora de diversas premiações de excelência, selos de reconhecimento e chancelas. Os colchões Anjos possuem seu desempenho certificado pelo Inmetro, selo de segurança ABICOL (Associação Brasileira das Indústrias de Colchões) que garante sustentabilidade, boas práticas, rastreabilidade, procedência e segurança.

“A marca Anjos é nível máximo de excelência no atendimento ao cliente no Reclame Aqui, com índice de 100% na solução dos problemas. É mais confiança para o cliente comprar um produto durável direto com a fábrica, com garantia de pós venda e assistência”, observa Willian.

Além do mais, os empreendedores salientam que a qualidade deve ser levada em conta na hora de comprar seu colchão, pois estima-se que os seres humanos passam 23 anos da vida dormindo. “Nosso lema é proporcionar investimento na melhora da qualidade de vida e do sono das pessoas”, pontua Magali.

Anjos Colchões & Sofás está em festa para comemorar 1 ano de crescimento 1

Venha pra essa festa!

Com um mix completo para montar seu quarto e sala, a Anjos Araucária está em festa. Durante todo o mês, em alusão as festividades julinas, a Anjos Araucária está realizando o Arraiá do Mega Aniversário. Além dos quitutes típicos, os clientes encontram ofertas que chegam a 45% de desconto na linha de colchões. E quem comprar durante o mês do aniversário, participará da pescaria, garantindo um presente especial dos parceiros do comércio de Araucária. Comprou, pescou, ganhou!

Além dos presentes, acontece um Mega Sorteio super especial. O prêmio é um conjunto box casal (1,38×1,88) Creative. “Basta escanear o QR Code que aparece nesta página para conferir as regras do sorteio e participar. Depois é só cruzar os dedos para ganhar”, convidam os empreendedores.

“Certos de que vamos expandir muito mais, estamos comemoramos essa data tão importante ao lado de nossos clientes, parceiros e colaboradores, por fazerem parte dessa trajetória de sucesso”, diz Willian.

Serviço

A Anjos Colchões & Sofás Araucária está localizada na Avenida Dr. Victor do Amaral, 812, no Centro, próximo à Casa do Cavalo Baio. Para mais informações basta ligar ou mandar mensagem via WhatsApp no fone (41) 3556-9610 ou seguir a loja no Instagram @anjosaraucaria.centro

Anjos Colchões & Sofás está em festa para comemorar 1 ano de crescimento 2

Edição n. 1372