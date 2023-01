Antes de viajar, morador deve deixar a casa e terreno limpos para evitar a proliferação de pragas

As festividades de fim de ano, seguidas de férias e Carnaval, fazem com que muitas pessoas viajem e passem períodos fora de suas casas. Estes momentos, aliados às temperaturas mais elevadas e também chuvas de verão, são propícios para a proliferação de pragas e aparecimento de animais peçonhentos. Por isso, é importante que os moradores mantenham suas casas e terrenos limpos.







Alguns cuidados se fazem necessários, como manter a grama cortada e o mato roçado; não deixar água acumulada em vasos de plantas, pneus, latas e outros utensílios (a água parada, ainda que limpa, pode tornar-se criadouro de mosquitos como o da dengue); manter a casa limpa e ralos fechados; não deixar restos de comida espalhados; manter alimentos bem vedados; e não acumular lixo.

É Lei

A limpeza e conservação dos terrenos, habitados ou não, é de responsabilidade do proprietário, conforme estabelece a Lei Complementar nº 23/20. O proprietário/ocupante do terreno pode ser notificado pela Prefeitura para realizar a manutenção do local, sob pena de multa em caso de descumprimento.

A Lei cita que não podem haver resíduos (lixo e restos de construção), que a vegetação herbácea deve estar devidamente roçada e o passeio e calçada adequadamente construídos.

Situações de calçadas ou terrenos abandonados (com mato, lixo , etc) podem ser denunciadas por meio do link: https://araucaria.atende.net/autoatendimento/servicos/e-denuncia-de-obras-e-posturas/