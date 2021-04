Ao contrário do que afirma Ratinho, vacinação no Paraná não está adiantada

Esta Coluna é de responsabilidade do Sismmar e não representa necessariamente a opinião do jornal O Popular

Enquanto o governador Ratinho Junior tenta passar a imagem de que o Paraná está adiantado na vacinação, a realidade é que faltam doses de vacinas em todo o país e a vacinação segue de forma muito lenta no estado. Até terça-feira (13), 11,53% da população do Paraná havia tomado a primeira dose, enquanto apenas 3% tomaram as duas doses da vacina em todo o estado.

Com 1.681.631 vacinas aplicadas, o Paraná está em 8º lugar no ranking de estados brasileiros que mais vacinaram. No entanto, Ratinho mente ao afirmar que “quando acaba a vacina é demonstração de eficiência”. Quando acaba a vacina, essa é uma demonstração de ineficiência dos governos, que são incapazes de tomar medidas para vacinar a maior parte da população.

Ainda em 2020, foram oferecidas mais de 70 milhões de doses de vacina que chegariam ao país em dezembro. Mas, Bolsonaro, que vem desdenhando da pandemia desde o início, se recusou a comprar essas doses. Devido ao discurso genocida do presidente e a recusa em comprar vacinas de outros países, a maioria dos governadores se uniu para pedir que Bolsonaro negociasse insumos com outros países, mas Ratinho ficou de fora.

O governador do Paraná foi um dos poucos que não assinaram a carta enviada ao governo federal em janeiro deste ano. 16 governadores assinaram, mas Ratinho optou por não criticar o presidente, mesmo diante de tantas mortes em todo o Brasil. Assim como foi desde o início do governo, mesmo com as evidências de que Bolsonaro é desastroso na gestão da pandemia, Ratinho segue sendo um bolsonarista fiel.

É um desserviço quando o governador tenta fazer marketing da sua gestão e tranquilizar a população dizendo que a vacinação está avançada no estado. Apenas 3% da população (primeira e segunda dose) é muito pouco para uma pandemia que já matou quase 20 mil pessoas no Paraná – e mais de 350 mil em todo o país. Portanto, o estado, assim como todos os outros do Brasil, segue atrasado na vacinação.

Nos países vizinhos, como Chile e Uruguai, o percentual de doses de vacinação é muito superior ao do Brasil. O Chile já vacinou mais de 37% e o Uruguai mais de 22% da população, enquanto no Brasil apenas 10% (primeira dose). No ranking de países, o Brasil ocupava o 73º lugar até o final de março. Para piorar, o país vem sendo considerado o epicentro global da pandemia graças ao discurso negacionista do governo federal.

Ratinho precisa encarar a realidade e se juntar aos demais governadores para pressionar o governo Bolsonaro e o Ministério da Saúde a comprar mais vacinas. Negar a gravidade da pandemia não vai resolver o problema da população, que está morrendo de Covid-19 e, muitas vezes, sem sequer ter acesso a um leito de UTI, já que o sistema de saúde segue em colapso.

O SISMMAR segue firme em defesa da vida! Vacina para toda a população já!

Publicado na edição 1257 – 15/04/2021