APAE Araucária celebra abertura da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla

A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, comemorada entre 21 a 28/8, começou de forma emocionante na APAE de Araucária, destacando o talento e a criatividade de seus alunos. Sob o tema da semana “Conectar e Somar para Construir Inclusão”, o evento de abertura aconteceu na terça-feira (22), foi uma celebração inspiradora da diversidade e da importância de promover a igualdade de oportunidades.

O coral formado pelos alunos encantou a plateia com vozes harmoniosas cantando o Hino das APAES, transmitindo uma mensagem poderosa de união e solidariedade. As danças apresentadas foram uma expressão cativante de talento artístico, e as imitações demonstraram o brilhantismo dos alunos, celebrando suas habilidades únicas, sendo uma delas com o skate.

Essa abertura marcante da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência em Araucária não apenas destacou as capacidades dos alunos, mas também reforçou o compromisso da comunidade em criar uma sociedade mais inclusiva e acolhedora. “O tema da semana nacional nos convida a refletir e agir em prol dessa causa, conectando esforços e somando para um futuro mais inclusivo, justo e equitativo para todos”, disse Anilcéia Araújo de Sousa, diretora da Escola da APAE.

Além das apresentações, a semana também incluiu atividades como o “Dia da Família”, que fortaleceu os laços entre familiares e a comunidade escolar. Foi uma oportunidade para as famílias compartilharem experiências e aprenderem juntas sobre a importância da inclusão e do apoio mútuo. “A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência em Araucária serviu como um lembrete de que, ao reconhecer e valorizar as habilidades de todos, estamos construindo um futuro mais brilhante e inclusivo para todos os cidadãos, independentemente de suas diferenças”, finalizou a diretora.

Edição n.º 1377