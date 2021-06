APAE Araucária promove rifa do Dia dos Pais

A APAE Araucária está fazendo uma rifa para o Dia dos Pais, que terá todo valor arrecadado revertido para as famílias dos educandos que vivem em situação de vulnerabilidade social. Quem adquirir um número da rifa, que custa R$ 10,00, estará concorrendo a uma tábua de frios, um perfume do Boticário e um vale compras da Havan no valor de R$ 100,00.

O sorteio será no dia 5 de agosto, às 10 horas. Para adquirir os bilhetes é só acessar o link https://www.rifatech.com/app/741700003.xhtml?fbclid=IwAR3Bv4z9upn0YrvTPQlyGry2XjdZdKVBrYMldeXJ03k0Nb27p2MJB5KLEfo. O pagamento poderá ser feito através de boleto ou cartão de crédito.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1264 – 02/06/2021