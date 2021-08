Apenas 8% das pessoas que agendam 2ª dose da vacina contra Covid 19 não comparecem

Segunda dose é importante para garantir a eficácia da vacina contra a Covid 19. Foto: divulgação

Enquanto a vacinação da Covid 19 avança e é comemorada por muitos, há pessoas que fazem agendamento e não comparecem para a aplicação da segunda dose. Diante disso, a Secretaria Municipal de Saúde alerta a população para que seja respeitada a aplicação do imunizante, dentro dos prazos estabelecidos. Explica ainda que somente a segunda dose garante a eficácia da vacina.

Apesar dos faltantes, a Saúde afirma que o percentual de comparecimento é de 92%, ou seja, apenas cerca de 8% das pessoas que agendam a segunda dose, não tomam a vacina. Os dados são de um levantamento feito entre os dias 29 de junho, data que iniciou o sistema de agendamento, até 27 de julho.

A secretaria acredita que esses moradores não estão deixando de comparecer, mas sim agendando no prazo errado, e por este motivo, vão até o local da vacinação e não recebem a dose. Assim, é necessário fazer um novo agendamento para a data correta, respeitando o intervalo entre as doses. “A dica é para olharem na carteirinha de vacinação a data marcada a lápis. É nesta data que deve ser feito o agendamento”, esclarece a secretaria.

Para aqueles que agendaram e não compareceram, a SMSA explica que não é necessário apresentar uma justificativa. “As pessoas devem somente agendar uma nova data, e mesmo que tenha passado o dia indicado, recomenda-se fazer a segunda dose para garantir o esquema de imunização”.

O agendamento da dose 2 em Araucária pode ser feito pelo site da Prefeitura, no link Informações Sobre o Coronavírus (atende.net); pelo Disk Corona ou ainda via telefone ou pessoalmente, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1272 – 29/07/2021