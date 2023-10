Aplicativo FIES CAIXA está com nova utilidade para os estudantes

No último dia 30 de setembro, a CAIXA anunciou uma nova funcionalidade no aplicativo FIES CAIXA. Os estudantes com contratos ativos de financiamento estudantil poderão realizar o aditamento de seus contratos pelo app. A novidade beneficia diretamente mais de 253 mil alunos.

Conforme regras do programa de Financiamento Estudantil (FIES), os contratos entre os alunos e a CAIXA devem ser aditados semestralmente. A renovação é iniciada pela faculdade e deve ser validada, posteriormente, pelo estudante.

A opção de validação da renovação pelo app está disponível aos estudantes com contratos assinados a partir de 2018, bastando realizar a confirmação desse procedimento na opção “Aditamento”. Antes, a renovação só era possível pela plataforma https://sifesweb.caixa.gov.br/ ou em agências do banco.

A funcionalidade de aditamento no aplicativo moderniza o acesso do estudante ao programa FIES, ampliando as ferramentas disponibilizadas pela CAIXA para manutenções contratuais.

Outras funcionalidades

Além da renovação semestral, outros serviços podem ser realizados pelo aplicativo FIES CAIXA:

Na opção “Meu FIES” é possível visualizar um resumo dos dados do contrato;

Na opção “Boleto” é possível visualizar e gerar os boletos das parcelas em aberto;

Na opção “Perfil”, o cliente tem acesso aos seus dados cadastrados no FIES.

O download do aplicativo pode ser realizado gratuitamente nas plataformas Android e iOS. Além do app, os serviços também estão disponíveis aos estudantes no endereço.

Saiba mais sobre o FIES no site da CAIXA: https://sifesweb.caixa.gov.br/