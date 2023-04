Após vencer o câncer, Mariliane Alves renasce nas pistas de corrida

Quase dois anos após travar uma verdadeira batalha contra um câncer de cólon de útero, a atleta Mariliane Alves está de volta às pistas de corrida. No sábado (15/04) ela disputou sua primeira prova oficial depois do tratamento, a 5ª Corrida da Guarda Municipal de São José dos Pinhais. Embora não tenha conseguido pódio, ela festejou como se tivesse faturado o prêmio maior. “Corri 5km, foi minha primeira prova depois de toda luta que passei, e eu venci!”, disse a atleta.

Mariliane descobriu o câncer em julho de 2021, era um tumor maligno, em estágio avançado. A partir do diagnóstico, teve que se submeter a sessões de quimioterapia e radioterapia, depois fez quatro cirurgias, em apenas três meses. “Tive que tirar a bexiga, pois a radioterapia a queimou e não teve como reverter, fiz histerectomia retirando o útero e o cólon do útero e uma urostomia, para substituir a bexiga. Foi um processo doloroso e muito difícil, mas graças a Deus sempre tive o apoio de muitas pessoas e isso me trouxe a cura”, declarou.

A atleta fez sua última cirurgia em junho de 2022, ficou 10 dias na UTI, e seis meses depois foi liberada para suas atividades, inclusive correr. “Aos poucos estou retomando minha rotina normal de trabalho e treinos. Ainda faço acompanhamentos de rotina com a oncologia e a urologia, mas creio que estou curada”, afirmou.

A atleta diz ainda que a corrida é o esporte que sempre a levou aos pódios, em todas as provas que competia. “Então pra mim, fazer a primeira prova depois de tudo que passei, é um sentimento de muita gratidão a todos que sempre seguraram minha mão e hoje estão tão felizes quanto eu”, comemorou.

Aos poucos a rotina de treinos da atleta vai voltando ao que era antes.

