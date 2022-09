Aposentadoria do Compadre

Tava maior das comemoraçón no Armazém do Iskapinski!!! Rapaziada tudo batendo os copo de pinga, comendo rolmops, arrotando cachaça!!! Ieu preguntando? Que notiça importante que acontecendo? Enton compadre Ignácio, que sendo varredor de rua na cidade, ou que era varredor de rua, batendo na pança, já vindo oferecendo pinga e romolps de graça, porque iéle estando comemorando a aposentadoria!!! Que agora non vai mais pegar no cabo da vassora e o único cabo que iele vai pegar a partir de agora sendo no cabo do espeto de churrasco!!!! Porque pelo tanto que indo ganhar de aposentadoria vai ter churrasco todo dia!!! Aposentado já? Como que conseguindo?? E Compadre dizendo que profisson de varredor de rua conta menos tempo de serviço por que sendo serviço perigoso e insalubre!! Perigoso? Que perigo que tem?? Compadre explicando que tem o perigo se ser atropelado!! E insalubre? Compadre dizendo que se chovendo iéle se moiando, e como chovendo chuva ácida e cheia de fulige de altomóve sendo nocivo pra saúde, e tudo iesto iéle conseguindo porque pegando um advogado dos bão pra resolver os assunto com o INSS. Bem, devendo ser advogado dos bão mesmo!! Pra inventar tanta das barbaridade!! E devendo cobrar os zoio da cara!!! Compadre dizendo que só 30%, vais valendo a pena, porque o tanto que iéle indo ganhar nem fazendo cócega nos bolso!! Ieu pensando, será que iéste advogado enquadrando o Compadre na Classe dos político? Que se aposentom com furtuna sem fazer bosta nenhuma? Se bem que tem poco de razón nisso, porque compadre sendo varredor de rua e os politico também fazem vareçón, varrem a esperança do povo!!! Mais tanto dinheiro ansim? enton iéu pedindo pra ver a carta do INSS, e compadre Batendo na pança, falando: Viu? Viu? Zoia bem!! Ieu se aposentando com 12 salarios!!! Enton iéu foi ler nas letra miúda!!! Chamô compadre com carta na mon e mostrando…. é compadre, sendo 12 salário mesmo!! Só que por ano!! Um salario mínimo Por mês!!! Iskapinski, me passa um poco de vinagre, porque vinagre servindo pra acordar gente desmaiada!!!! Compadre: Você Sentô na Butchoska!!!!.

Publicado na edição 1327 – 01/09/2022