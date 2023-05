Araubrechó do Dia das Mães acontece no Parque Cachoeira em maio

Está chegando a ArauBrechó do Dia das Mães, que acontecerá nos dias 12 e 13 de maio, no Parque Cachoeira, das 9h às 19h. O evento tem o intuito de promover as empreendedoras do ramo de brechós, dentro da área de moda sustentável e circular, valorizando cada vez mais o papel das mulheres como grandes empreendedoras.

Para esta edição, a equipe da organização pretende fomentar cada vez mais o setor, proporcionando cursos de capacitação e oferecendo a possibilidade de formalização como microempreendedores individuais, para aquelas que tiverem a vontade de atingir essa etapa, além de cursos de vitrinismo, vendas e empreendedorismo, a serem oferecidos antes do evento.

Ainda restam poucas vagas para as brechozeiras que quiserem participar, sejam elas empreendedoras de Araucária e da região metropolitana. São apenas 15 expositoras para cada dia de feira, que acontece dois dias antes do domingo do Dia das Mães (14 de maio).

A ArauBrechó também vai trazer a oportunidade para os moradores de Araucária escolherem os melhores presentes dentro dos padrões de sustentabilidade, que é um dos objetivos da moda circular.

O evento conta com o apoio da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Araucária e também do Espaço Empreendedor para a realização gratuita dos cursos de capacitação, da agência de modelos Kris Brasil Models e da M Design.

Mais informações podem ser obtidas através do Whatsapp (41) 98421-4040, das 10h às 20 h, de segunda a sexta-feira.

